Пермь: новости дня
15:02 | 29.06.2020
С начала 2019 года 99 жителей Губахи переехали из аварийного в благоустроенное жилье
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в ходе поездки в Губахинский городской округ побывал в квартале с аварийными многоквартирными домами м/р Шахтный. До 2022 года жители 13 из них будут переселены в благоустроенное жилье.
«В таких городах, как Губаха или Нытва, годами ничего не строилось. Сейчас краевые власти определяются с жилищными программами для подобных заводских городов», – пояснил Дмитрий Махонин.
Врио губернатора особо отметил жилищную проблему поселков бывших угольных шахт с малочисленным населением. «Вопрос их содержания очень затратный – приходится заниматься отоплением, ремонтом. Правильнее, когда люди проживают компактно на территории, поэтому нужно переселять из этих ветхих поселков. Для краевых и местных властей это тоже плюс – экономия на содержании дорог и коммунальной инфраструктуры», – сказал Дмитрий Махонин и добавил, что осенью краевые власти планируют выйти в Законодательное собрание Пермского края с инициативой выделения дополнительных средств на реализацию проекта компактного проживания граждан.
Сегодня в Пермском крае переезда в современное жилье ждут около 51 тыс. чел. Расселение аварийного жилого фонда ведется по национальному проекту «Жилье и городская среда» и в рамках региональной адресной программы. Они стартовали в 2019 году и рассчитаны на 6 лет.
По данным министерства строительства Пермского края, всего за 2019-2024 гг. в Губахинском городском округе планируется расселить более 1,1 тыс. жителей аварийных домов. Граждане будут переселены в рамках нацпроекта, на эти цели предусмотрено более 1,4 млрд руб. В 2020 году будут расселены 76 чел., для этого выделено 77,6 млн руб. С теми, кто пока остается в аварийных домах, ведется заключение соглашений о возмещении затрат на приобретение нового жилья.
В прошлом году в рамках региональной адресной программы на 2019-2021 гг. в Губахе было расселено 48 чел. Из бюджета Пермского края на эти мероприятия было направлено 25,5 млн руб.
В региональном минстрое добавили, что в 2013-2018 гг. в Губахинском городском округе было расселено 689 жителей. На это было направлено 253,5 млн руб., из которых 135 млн руб. выделил Пермский край.
Напомним, в рамках первого этапа (2019-2020) реализации жилищных программ в Прикамье будут расселены 4,7 тыс. чел. Благодаря тому, что 9 муниципальных образований Пермского края выполнили план на 86%, 2 тыс. чел. стали новоселами на год раньше.
© «Вечерние ведомости»
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