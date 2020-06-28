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14:43 | 29.06.2020
Автомобили смогут поехать по обходу Чусового осенью этого года
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочей поездки в города Кизеловского угольного бассейна проинспектировал ход работ на стратегическом дорожном объекте – обходе г. Чусового. Строящаяся дорога важна и для жителей Чусового, и для транзитного транспорта: она направляет автомобильный поток мимо муниципального центра и позволяет водителям сократить путь до Ханты-Мансийского автономного округа почти на 500 км.
Главе региона доложили о степени готовности объекта – более 92%. На обходе длиной 6,8 км подрядчик уже выполнил работы по строительству мостов через реки Усьву и Вильву, а также трех путепроводов через железную дорогу. Сейчас на объекте выполняется асфальтирование верхнего слоя и озеленение.
Представитель генерального подрядчика «Мостоотряд-123» Юрий Истягин рассказал, что в ходе строительства новой автомобильной дороги на двух участках произошло оползание откосных частей земляного полотна, в связи с чем сместился и срок ввода объекта в эксплуатацию.
Дмитрий Махонин, комментируя ход работ, отметил, что жители региона очень ждут новую дорогу. «Обход Чусового – один из крупнейших дорожных объектов, которые строились за последние годы. Открытие движения здесь – долгожданное событие для жителей как Чусового, так и всего Прикамья и соседних регионов. При этом мы сейчас с коллегами посмотрели – проектом не было предусмотрено освещение. Подтвердили, что оно будет – деньги в Дорожном фонде края предусмотрены. Это 140 млн руб. В дальнейшем все крупные дорожные стройки уже на этапе строительства должны предусматривать наличие освещения», – обозначил задачу врио губернатора.
Освещение на обходе Чусового будет выполняться в этом году, после завершения всех строительных работ.
В соответствии с государственным заданием, выданным министерством транспорта Пермского края на 2020–2022 годы для ГБУ «Управление дорожного проектирования», на участке уже выполнены дополнительные инженерно-геологические изыскания для определения точных причин оползания откосной части насыпи и разработки технических решений для их устранения.
Напомним, впервые оползневые проявления произошли при строительстве обхода г. Чусового весной 2018 года – из-за ошибки в проектных решениях (проект разрабатывался свердловским «Гипродорнии»). Одной из основных причин является то, что строящаяся автомобильная дорога непосредственно граничит с отвалами техногенного грунта карьера «Белый камень». Последствия первого оползня подрядчиком практически устранены.
Отметим, общая стоимость строительства обхода Чусового составит 2,7 млрд руб., из них 838,8 млн были направлены из федерального бюджета.
© «Вечерние ведомости»
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