Пермь: новости дня
13:08 | 29.06.2020
С 1 июля на ряде автобусных маршрутов Перми вступят в силу новые контракты с перевозчиками
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, автобусный маршрут №6 «микрорайон Железнодорожный – станция «Пермь-2» с 1 июля приступит к работе по пятилетнему контракту. В апреле этого года автобус №6 участвовал в первом этапе внедрения новой маршрутной сети и начал следовать по новому маршруту: из микрорайона Железнодорожный на станцию «Пермь-2», компенсировав на данном участке движение автобусного маршрута №15.
Автобусные маршруты №9, 12, 54 и 68 приступят к работе по полугодовым контрактам. Это связано с тем, что на проводимых в апреле торгах никто из перевозчиков не подал заявки. Поэтому для обеспечения транспортной доступности населения были заключены короткие контракты сроком до 30 ноября 2020 года. В августе планируется провести повторные аукционы по этим направлениям. В связи с началом работы новых контрактов на автобусных маршрутах №9 и №54 поменяются маршруты следования.
Так, автобус №9 «Субботино – Верхние Муллы» с 1 июля будет перенаправлен на улицы Мира и Леонова и продлен до микрорайона Хмели. Новый маршрут следования – «микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный – Субботино». Часть рейсов будет обслуживаться автобусами среднего класса и следовать по укороченному маршруту «микрорайон Хмели – микрорайон Нагорный». До деревни Субботино будет курсировать автобус малого класса.
Автобус №54 «улица Мильчакова – микрорайон Хмели» будет перенаправлен на улицу Екатерининскую для компенсации движения автобусного маршрута №37 «улица Мильчакова – станция «Пермь-2» и осуществлять заезд на станцию «Пермь-2». Новый маршрут следования – «улица Мильчакова – станция «Пермь-2» – микрорайон Хмели».
Также изменения затронут автобусный маршрут №12 «проспект Парковый – ОАО «ПЗСП». Маршрут движения в этом случае не поменяется, но с 1 июля автобус начнет работать и по воскресным дням.
На автобусных маршрутах №12, 54 и 68 с 1 июля станут доступны бесплатная пересадка в течение 40 минут и оплата проезда банковской картой. Пассажиры автобусных маршрутов №6 и №9 уже могут пользоваться бесплатной пересадкой и оплатой проезда банковской картой.
© «Вечерние ведомости»
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