Пермский край по основным показателям вышел на следующий этап снятия самоизоляции

12:55 | 29.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3637.



Из 56 новых инфицированных – 20 мужчин и 36 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Ежесуточный прирост больных на сегодня – 1,6%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 28 июня – 0,79). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8. Охват тестированием населения составил 159,3 на 100 тыс. населения в день. С учетом того, что за минувшие три дня в Прикамье было дополнительно развернуто 510 перепрофилированных под лечение COVID-19 койко-мест (сейчас их 3157), показатель «наличие свободного коечного фонда» на 29 июня составляет 67,7%.



«В последние два дня три ключевых показателя – коэффициент распространения болезни, охват тестированием и доля коечного фонда – держатся в Прикамье на уровне нормативов для перехода на второй этап снятия ограничительных мер. Этого удалось достичь благодаря укреплению медицинской базы и стабилизации обстановки в регионе. Это позволяет нам в координации с региональным и федеральным Роспотребнадзором обсуждать проект плана по переходу на второй этап», - отметил Сергей Никифоров, заместитель председателя правительства Пермского края, курирующий здравоохранение.



Напомним, в случае, если динамика будет положительной, адресно будет рассмотрена возможность снятия ограничений в ближайшее время следующим сферам деятельности: уличным кафе и «летникам» с соблюдением всех необходимых требований Роспотребнадзора, музеям и выставочным залам, торговым залам площадью до 800 кв. м и другое.

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