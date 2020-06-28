В Прикамье число специализированных медучреждений под коронавирус увеличилось до 22

12:36 | 29.06.2020

Общее количество перепрофилированных койко-мест для лечения больных коронавирусной инфекцией увеличилось до 2837, что впервые за две недели позволило поднять долю свободного коечного фонда выше 50%.



За минувшие выходные коечный фонд, подготовленный для лечения пациентов с COVID-19 в Прикамье, увеличился на 190 мест, сообщают в краевом минздраве.



Таким образом, общее количество перепрофилированных коек, развернутых для лечения коронавирусных больных, составляет 2837. Из них более 500 – с подготовленными к оказанию помощи пациентам аппаратами ИВЛ, 1414 оснащены кислородом.



В настоящее время в специализированных медучреждениях края имеется 950 свободных койко-мест. Показатель «наличие свободного коечного фонда» впервые за две недели превысил 50% и составил на 28 июня 52%. Напомним, это один из трех основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.

На сегодня с учетом региональных особенностей отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19 развернуты в 22 медицинских организациях, преимущественно в краевой столице (12 учреждений), в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, Соликамске, Кизеле, а также в Пермском районе.

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