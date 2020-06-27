В Прикамье возобновляют работу зоопарк и музеи под открытым небом

18:10 | 28.06.2020

Помимо зоопарка, могут работать завод им. Шпагина, музеи-заповедники под открытым небом «Хохловка» и «Пермь-36».



Как рассказал и.о. директора музея политических репрессий Вячеслав Дегтярников, в музее «Пермь-36» экскурсии начнутся уже с 4 июля, хотя и с сохранением ряда ограничений. Можно прогуливаться по территории музея, а посещения экспозиций пока запрещены.



«Музей готов принять всех желающих, будут работать гиды, - пояснил Вячеслав Дегтярников. - Будем рады видеть всех. Во время изоляции мы не сидели без дела, появилось много новой информации, открыли виртуальную выставку «Мужество науки», об этом тоже расскажут наши гиды».



Также музей «Пермь-36» готовит две выставки, которые будут доступны сразу после снятия режима ограничений.

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