МФЦ Пермского края перейдут на семидневный график работы и увеличат часы приема посетителей

14:47 | 28.06.2020

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции снял с многофункциональных центров часть ограничений. С 29 июня в филиалах МФЦ возобновляет работу максимально возможное число «окон» приема. Жителям Пермского края снова будет доступен полный перечень услуг МФЦ (на сегодняшний день их более 900). Ряд отделений с большой загрузкой перейдут на семидневный график работы и увеличат часы приема посетителей в будни.



В то же время большинство отделений МФЦ, в том числе расположенные на территории Перми, по-прежнему будут предоставлять госуслуги исключительно по предварительной записи. В ряде краевых филиалов, имеющих небольшое количество «окон» и ежедневный поток заявителей, принимать посетителей будут при их непосредственном обращении.



«Мы понимаем, что за время действия ограничительных мер в Прикамье сложился отложенный спрос на услуги МФЦ. Если до коронавируса МФЦ принимали около 14,5 тыс. обращений ежедневно, то сейчас – около 4 тыс. Накопленный объем обращений – примерно 420 тыс. Поэтому принято решение о том, что временно ряд филиалов будут работать по воскресеньям, а также увеличат часы работы. Это позволит устранить образовавшуюся очередь за два месяца», – доложил на оперштабе министр информационного развития и связи Игорь Никитин.



При этом в учреждении напоминают, что во всех помещениях МФЦ сохраняются требования, направленные на эпидемиологическую безопасность. Посетители обязаны не только соблюдать социальную дистанцию, но и носить маски, перчатки и иметь при себе собственную ручку для заполнения заявлений.



Получить более подробную информацию о графике работы МФЦ и предварительной записи можно, обратившись в контактный центр по единому номеру телефона: (342) 270-11-20.

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