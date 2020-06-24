Два отделения больницы им. Вагнера в Березниках переведены в режим обсервации

12:52 | 26.06.2020

Перевод в режим обсервации отделения неврологии связан с выявлением диагноза внебольничная пневмония сразу у нескольких пациентов отделения. Для приема и лечения пациентов выделено дополнительное помещение.



В режим обсервации также переведено ожоговое отделение, в связи с получением положительного результата по исследованию на COVID-19 пациентов и сотрудников отделения. Временно помощь вновь поступающим пациентам будет оказана в хирургическом отделении по адресу: ул. Деменева, 12.



Выписка пациентов из отделений временно приостановлена. Все контактные лица были изолированы под наблюдение медицинских работников. В отделениях проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

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