Проезд по перекрестку улиц Газеты «Звезда» и Петропавловская в Перми ограничен из-за перекладки теплосети

12:50 | 26.06.2020

«Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») приступает к следующему этапу работ по замене тепломагистрали на ул. Газеты «Звезда». Для проведения перекладки частично ограничивается проезд по перекрестку с ул. Петропавловская: закрыт поворот направо с ул. Газеты «Звезда» на ул. Петропавловская в сторону цирка.



Ограничение движения транспорта вводится на период с 27.06 по 12.07. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут и обращать внимание на дополнительные дорожные знаки.



Для снижения транспортной нагрузки открывается перекресток Газеты «Звезда» - Советская с возможностью проезда по ул. Советская в сторону вокзала Пермь-II и в сторону цирка. Для жителей близлежащих домов обеспечена возможность подъезда и парковки транспортных средств.



Техническое перевооружение 600 метров тепловых сетей в центральной части города на ул. Газеты «Звезда» ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.



В межсезонье проходят перекладки теплосетей на улицах Полины Осипенко, Революции и Островского. Запланировано техническое перевооружение тепломагистралей на улицах Солдатова, Чайковского и в правобережной части города на улицах Федосеева, Закамской, Автозаводской, Маршала Рыбалко, Чистопольской, Сивашской. В 2020 году в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице будет заменено порядка 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Энергетики приносят жителям извинения за доставленный временный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

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