Выявлены новые факты продажи фальсифицированного кабеля

12:22 | 26.06.2020

«Камский кабель» рекомендует проявлять бдительность при закупке кабельно-проводниковой продукции.



На кабельном рынке вновь активизировались производители некачественной продукции. Приобретая некачественный кабель или провод, вместе с низкой ценой потребитель получает продукцию с нарушениями ключевых требований технической документации и подвергает риску людей и имущество.



По данным совместной инициативы «Кабель без опасности» и ассоциации «Честная позиция», только за последний месяц выявлено несколько продавцов и производителей кабельно-проводниковой продукции несоответствующего качества (подробная информация https://t.me/s/fairposition).



Так, после контрольной закупки и проверки в аккредитованной лаборатории были выявлены факты нарушения ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, а также требований Технического Регламента Таможенного Союза 004/2011 для кабелей следующих марок и производителей:



1. Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 – неизвестного производителя.



2. Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 – неизвестного производителя.



3. ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE) - производства ООО «Региональная сырьевая компания».



4. ВВГнг(А)-LS 5х6ок (N, PE)-0,66 - производства ООО «Кабельный завод Кабэкс».



В ходе испытаний в независимых лабораториях у продукции неизвестных производителей выявлено несоответствие электрического сопротивления токопроводящих жил, несоответствие по толщине изоляции, дымообразованию при горении и тлении, а также маркировке изделия. Кабель производства ООО «Региональная сырьевая компания» не соответствует по толщине изоляции, маркировке, дымообразованию. В кабеле кабельного завода «Кабэкс» выявлены нарушения по показателю дымообразования при горении и тлении.



Вся проверенная продукция не отвечает требованиям безопасности и несет риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу.



«Сегодня часто выявляются подобные нарушения. Мы являемся активными участниками проекта «Кабель без опасности», а также пилотного проекта по введению входного контроля кабельной продукции энергетического назначения при возведении объектов капитального строительства на территории Пермского края. Для того, чтобы избежать приобретения некачественных кабелей и проводов, рекомендуем покупать продукцию известных производителей, проверять маркировку, запрашивать документы о качестве, проверять сроки действия сертификата и аккредитацию органа, выдавшего его. При крупных поставках целесообразно проводить выборочный инструментальный входной контроль. Нюансов много, но все в целом выполнимо, - комментируют специалисты по продукции ООО «Камский кабель». – При возникновении вопросов всегда можно обратиться к нам и получить консультации по подбору кабелей и проводов, проведению входного контроля, организации инспекционного контроля при поставке продукции, а также заказать испытания в аккредитованной лаборатории предприятия».



Качество кабелей и проводов напрямую влияет на бесперебойное функционирование объектов энергетики, жилого и промышленного строительства. Некачественная продукция, в свою очередь, может стать причиной поломок оборудования, утечек электроэнергии, а также возгораний и пожаров.

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