Пермь сможет принимать турниры по экстремальному спорту в экстрим-парке

12:00 | 26.06.2020

Осенью в Перми завершится строительство административного здания в крупнейшем в России бетонном скейт-парке. Благодаря этому пермские экстремалы смогут заниматься спортом круглый год. Занятия физкультурой станут доступнее и для молодежи в других территориях Прикамья – в 2020 году в крае будут оборудованы 103 многофункциональные спортивные площадки, девять площадок для ГТО и семь школьных стадионов.



В четверг, 25 июня, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил экстрим-парк в Перми. Здесь он пообщался с ребятами, которые занимаются экстремальными видами спорта, познакомился с планами развития спортивного объекта.



Осенью в экстрим-парке должен появиться один из ключевых объектов – крытый административный корпус. В нем разместятся медкабинет, спортзал для физкультуры, где смогут заниматься и школьники, раздевалки, зал для групповых программ и кафе. Кровля здания также будет функциональной – ее можно будет использовать как сцену.



Новый корпус позволит внести пермский экстрим-парк в реестр объектов, которые могут принимать спортивные соревнования российского и международного уровня. Сейчас здесь уже полностью возведен корпус (готовность объекта около 70%), осталось провести внутренние и фасадные работы. В ближайшие пять лет на территории парка проведут ландшафтные работы, обустроят более 20 площадок для занятий физкультурой, игровыми видами спорта, скандинавской ходьбой, а также сделают памп-трек – специальную трассу для велосипедистов.



«Экстрим-парк был построен более 10 лет назад, и сегодня, конечно, нуждается в усовершенствовании, раз он так популярен у молодежи, – отметил Дмитрий Махонин. – Краевые власти считают для себя ключевым развитие молодежного движения. Нам важно создать условия для молодых ребят, чтобы они оставались в Пермском крае и связывали свое будущее с нашим регионом».



Важность развития спортивной инфраструктуры для молодежи отметил и председатель правления федерации скейтбординга Пермского края Дмитрий Пьянков: «Я живу в Перми давно и начал здесь кататься на скейте. Хочу, чтобы не только я мог это делать, но и другие ребята».



В этом году количество обустроенных спортивных площадок в Прикамье возрастет на 103 – до 281, в дополнение к 22 межшкольным стадионам появятся еще семь. Также будет построено 9 площадок для ГТО. Соответственно нацпроекту «Демография», инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 2024 году доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, должна возрасти до 55%.



Наряду со спортивными событиями в регионе каждый год проводятся культурные и образовательные мероприятия для молодого поколения. Так, на 2020 год намечены Краевой день молодежи, Краевой форум и Слет работающей молодежи. По данным краевого Агентства по туризму и молодежной политике, впервые часть этих событий пройдет не в Перми, а в Березниках, Соликамске и Чусовом. В августе на территории завода Шпагина планируется открыть Центр молодежных сообществ – здесь соберутся крупнейшие региональные объединения молодых активистов.

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