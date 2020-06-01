В 2020 году в населенных пунктах Прикамья планируют уничтожить около 1,5 тыс. га борщевика

17:52 | 25.06.2020

В Прикамье продолжается реализация долгосрочного плана по борьбе с борщевиком Сосновского. В 2020 году сорняк планируется уничтожить на площади 1470 га, преимущественно в населенных пунктах.



С начала июня уже убрано 136 га. Работы ведутся в семи районах, среди них Чайковский (Альняш – 50 га), Частинский (Ерзовка – 10 га) и Пермский (46,5 га). На следующей неделе в Осинском районе работы по удалению сорняка охватят порядка 50 га.



Еще в 24 территориях идет заключение контрактов и подготовка к выполнению комплекса мер по удалению сорной травы. Кроме того, в 2020 году сельхозпроизводители планируют ввести в оборот порядка 9 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, на которых, помимо нежелательной растительности, будет уничтожаться и борщевик.



Жители Прикамья могут подать сигнал о засорении территории борщевиком на портале «Управляем вместе». На сегодня поступило более 200 таких сигналов.



Отметим, в текущем году на борьбу с борщевиком из краевого бюджета в муниципальные образования Прикамья направлено 24,5 млн руб. Финансирование предоставлено на конкурсной основе 31 территории. Еще 8 млн руб. выделили муниципалитеты из собственных бюджетов. Всего на ближайшие 3 года из краевого бюджета на эти цели заложено 63 млн руб.



Напомним, в прошлом году министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края разработало план по предотвращению распространения и уничтожению борщевика на 2019-2021 годы. Удалять сорняк будут специализированные бригады, обеспеченные необходимыми средствами индивидуальной защиты. На каждом участке борщевик будет уничтожаться минимум три года подряд.

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