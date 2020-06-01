Дмитрий Махонин отдал свой голос на общероссийском голосовании за поправки к Конституции

17:49 | 25.06.2020

С 25 июня в России и Пермском крае началась процедура голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Гражданский долг исполнил врио губернатора региона Дмитрий Махонин на избирательном участке в школе №7.



Глава региона отметил, что пошел на участок специально: «У нас есть несколько вариантов поучаствовать в голосовании за поправки к Конституции. Я пришел на избирательный участок: совместил приятное с полезным. Во-первых, проголосовал, проявил гражданскую позицию, а во-вторых, побывал в одном из лучших учебных заведений краевой столицы».



Как отметил руководитель краевого избиркома Игорь Вагин, в Прикамье до 1 июля будут работать 1800 участков, на которых каждый день можно проголосовать с 08:00 до 20:00. В частности, на этом участке сегодня проголосовали уже 15 человек. «Средствами индивидуальной защиты все наблюдатели обеспечены, каждому избирателю мы также готовы выдавать СИЗы. Видеонаблюдение организовано на каждом пункте голосования», - пояснил Игорь Вагин.



Также с 25 по 30 июня можно будет проголосовать у себя во дворе по месту прописки или прикрепления к участку. Для этого в один из указанных дней с 17:30 до 22:00 будет организован выезд членов участковой комиссии в каждый из дворов многоквартирных домов Пермского края. Информация о дате работы участковой комиссии во дворе размещена в специальных объявлениях на подъездах домов.



Аналогично с 25 июня по 1 июля все, кто по уважительной причине не могут посетить участок для голосования, могут проголосовать на дому. Для этого достаточно позвонить в свою участковую комиссию, сообщить о желании проголосовать дома и оговорить удобное время. Участник голосования также может передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через волонтеров, соседей, знакомых. При этом такое голосование будет производиться бесконтактно: комиссии не будут заходить домой к гражданам. Они будут ждать результат волеизъявления на площадке подъезда, гражданину будет передан специальный пакет для голосования. В обработанном дезинфекторами пакете будут содержаться средства индивидуальной защиты, ручка, бюллетень и выписка из реестра о получении бюллетеня.



На все участки Прикамья направлено более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Они будут присутствовать на всех процедурах проведения голосования.



На всех указанных процедурах Общероссийского голосования будут строго соблюдаться санитарные нормы и правила: все члены комиссий будут в средствах индивидуальной защиты, а голосующим будут выдаваться маски, перчатки, индивидуальные ручки и антисептики для рук. Все помещения и поверхности будут постоянно дезинфицироваться, а потоки голосующих граждан будут разделены. Будут предприняты все меры, чтобы голосовать было легко и безопасно.

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