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Пермь: новости дня


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17:36 | 25.06.2020

До конца следующего года более 5 тысяч жителей Прикамья переедут из аварийного в благоустроенное жилье

В 9 территориях региона план по расселению «аварийки» за 2020-2021 годы выполнен наполовину.

На 1 июня на территории Пермского края аварийный жилищный фонд составил более 845 тыс. кв. м. В этих домах проживает около 51 тыс. чел. Мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда в Пермском крае в 2020 году и планы до конца следующего года обсудили сегодня, 25 июня, на заседании правительства.

«В Пермском крае реализуется два проекта: национальный проект «Жилье и городская среда» и региональный проект. Они стартовали в 2019 году, и по результатам этих проектов за 6 лет необходимо ликвидировать в регионе примерно 600 тыс. кв. м аварийного жилья, тем самым улучшить жилищные условия 37,5 тыс. жителей Пермского края. Таким образом, краевые власти решат проблемы, связанные с существованием аварийного жилья, примерно на три четверти», – обозначил планы краевых властей врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин. Также он отметил, что граждане, проживающие по договорам социального найма, также должны получать эквивалентное жилье: то есть они имеют право получить выплату и приобрести жилье самостоятельно, либо получить равнозначное жилье непосредственно от государства. В данном случае, подчеркивает Дмитрий Махонин, власти должны соблюдать пропорцию 50/50 и строить жилье, особенно в тех населенных пунктах, где это актуально.

Как доложил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, в рамках нацпроекта до 2025 года будет расселен аварийный фонд общей площадью более 485 тыс. кв. м, в благоустроенное жилье переедет 31,5 тыс. чел. За 2019-2022 годы в рамках реализации регионального проекта планируется ликвидировать аварийный фонд общей площадью 115 тыс. кв. м, а переселить – более 6 тыс. чел. Таким образом, за 6 лет на территории края будет ликвидировано почти 600 тыс. кв. м аварийного жилья, обеспечено благоустроенным жильем 37 тыс. чел.

В рамках первого этапа реализации программ (2019-2020 гг.) запланировано расселение почти 82 тыс. кв. м аварийного жилья для 4,7 тыс. чел. Мероприятия первого этапа выполнены на 86%. 9 муниципальных образований Пермского края (из 16, принимающих участие в данном этапе программы), завершили мероприятия досрочно, что позволило 2 тыс. чел. переехать в благоустроенное жилье на год раньше. Оставшиеся муниципалитеты должны завершить мероприятия до конца года.

В реализации мероприятий второго этапа региональных программ (2020-2021 гг.) принимает участие 35 муниципальных образования, на их территории за этот период будет ликвидировано 73,9 тыс. кв. м аварийного жилья, около 5 тыс. чел. переедет в благоустроенное жилье. В 9 муниципальных образованиях мероприятия второго этапа выполнены более чем на 50% от плановых показателей, это Березники, Октябрьский ГО, Чернушинский ГО, Кунгур, Еловский МО, Добрянский ГО, Горнозаводск, Уинский МР, Большесосновский МР. По темпам расселения лидируют Березники, где план выполнен уже на 77,9%.

При этом есть муниципальные образования, которые отстают в реализации программ. В качестве примера можно привести Пермь.

Как доложил мэр Перми Дмитрий Самойлов, на 1 января в краевой столице числилось 6190 аварийных домов, 2% от всего жилфонда Перми. За шесть лет по двум программам запланировано ликвидировать 182,5 тыс. кв. м жилья и переселить в благоустроенное жилье почти 12 тыс. чел. На это предусмотрено почти 9,5 млрд руб.

«Сейчас завершается расселение в рамках этапа 2019 года. Переселено уже 2,5 тыс. – это 78% от плана, – пояснил Дмитрий Самойлов. – В этом году город планирует исполнить судебные решения по 372 многоквартирным домам. За этот год планируем ликвидировать 30 тыс. кв. м жилья и переселить 1700 чел. На сегодня в благоустроенное жилье переехали уже более 400 чел.».

Врио губернатора региона Дмитрий Махонин не уверен, что Пермь реализует поставленные планы, и рекомендовал Дмитрию Самойлову усилить кадровую работу. Дмитрий Самойлов обозначил, что он сам несет личную ответственность за реализацию проектов.

© «Вечерние ведомости»

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