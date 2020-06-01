«Камский кабель» заключил соглашение о сотрудничестве

17:23 | 25.06.2020

ООО «Камский кабель» и Ассоциация «Честная позиция» заключили соглашение о сотрудничестве и обмене информацией.



Формат взаимодействия предусматривает проведение совместных мероприятий общественного контроля соответствия кабельной продукции на электротехническом рынке России, проведение совместных информационных компаний и иные меры, направленные на борьбу с незаконным оборотом кабельной продукции.



ООО «Камский кабель» производственно-торговая компания – один из лидеров рынка кабельно-проводниковой продукции. Завод компании основан в 1957 году в г. Перми и на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему производства. Современное оборудование, мощная испытательная база завода «Камкабель» обеспечивают выпуск качественных и надёжных кабелей с различными видами изоляции. Продукция ТМ «Камкабель» востребована в электроэнергетике, в нефтяной, угледобывающей, металлургической отраслях, в промышленном и жилом строительстве, на объектах РЖД, в авиа- и судостроении не только в России, но и за рубежом.

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