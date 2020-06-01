В Пермском крае провели 200 тысяч исследований на COVID-19

17:18 | 25.06.2020

По данным на 25 июня в Пермском крае проведено 200327 исследований на коронавирус. Из них 25 тысяч – медработникам (в том числе повторные исследования). Тестирование провели каждому 17-му жителю региона.



По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3 тысяч исследований на COVID-19. Тестирование на коронавирус осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбе со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.



При этом с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в 2 лабораториях, подведомственных краевому минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.



Напомним, для перехода региона на второй этап изменения ограничений самоизоляции уровень тестирования должен достигнуть 90 тестов на 100 тыс. человек. В последние три недели этот показатель стабильно превышает 90 (на 25 июня он составляет 147,8).

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