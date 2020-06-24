Энергетики направили пермским УК и ТСЖ рекомендации по подготовке домов к зиме

14:36 | 25.06.2020

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского рекомендации по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2020-2021 годов. Они определены «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и утверждены приказами Минэнерго РФ. Невыполнение УК-ТСЖ данных мероприятий поставит под вопрос надежное и качественно теплоснабжение жителей.



Для того чтобы обеспечить жителей тепловым ресурсом в бесперебойном режиме, управляющая организация должна выполнить следующие действия:



— провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых сетей в присутствии представителя Тепловой инспекции для выявления дефектов и повышения эффективности работы системы;



— провести установку в тепловых узлах дросселирующих устройств для регулировки уровня потребления отопления, избежания «перетопов» и переплат;



— осуществить герметизацию тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы при повреждениях и исключения затопления теплотрасс из подвальных помещений;



— провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения для сокращения потерь тепловой энергии при ее транспортировке внутри дома



Эти и другие мероприятия позволят жителям надежно пройти осенне-зимний период и регулировать систему теплопотребления МКД в соответствии с погодными условиями и собственными предпочтениями. Грамотная подготовка и исправное оборудование сократят расход теплоносителя на 20-30%, а также снизят платежи за отопление. Жители дома имеют все законные основания проверить выполнение УК и ТСЖ подготовительных мероприятий, а также проконтролировать организацию в части соблюдения платежной дисциплины.



Чтобы поощрить товарищества собственников жилья, которые ответственно относятся к управлению жилым фондом, «ЭнергосбыТ Плюс» проводит акцию «Лучшее ТСЖ». На подарки от энергокомпании могут претендовать ТСЖ, не имеющие задолженности за энергоресурсы и качественно готовящие дома к зиме. Заявиться на участие, а также получить подробную информацию об акции можно у специалистов филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по телефону в Перми +7 (342) 243-69-73, телефону call-центра 8-800-700-10-32.

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