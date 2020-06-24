Госкорпорации закупят для столицы Прикамья 111 низкопольных автобусов

14:01 | 25.06.2020

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) на паритетных началах профинансируют покупку 111 низкопольных автобусов отечественного производства ЛиАЗ с целью развития городского пассажирского транспорта в Перми. Общий объем инвестиций на приобретение автобусов составит около 1,5 млрд рублей.



Технику передадут в лизинг городским перевозчикам в два этапа: 55 автобусов ЛиАЗ-529265 уже прибыли в краевую столицу, еще 56 автобусов ЛиАЗ-529267, работающих на природном газе, будут поставлены до середины июля.



Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул значимость развития транспортной инфраструктуры для Пермского края: «Новый, качественный и экологичный транспорт – показатель развитости инфраструктуры. Общественный транспорт – это в первую очередь безопасность и комфорт наших жителей. Сейчас в регионе постепенно восстанавливается пассажиропоток: люди начинают ездить на работу после снятия режима строгой самоизоляции. Уверен, они оценят новые автобусы, которые появятся в краевой столице». Дмитрий Махонин добавил, что на обновление трамваев и автобусов за три года будет направлено около 1,5 млрд руб. из краевого и городского бюджетов.



Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов пояснил, что этот проект – результат длительной и кропотливой работы руководства края и города с самым активным участием команды экспертов ВЭБ.РФ. Обновление автобусного парка – важная часть комплексной программы модернизации всей системы общественного транспорта Прикамья. «В апреле на совещании президента по вопросам развития автопрома мы говорили о важности консолидации усилий в этой отрасли, – рассказал Игорь Шувалов. – Как результат – уже в этом проекте ВЭБ.РФ идет плечом к плечу с ГТЛК и Минтрансом. Мы рассчитываем, что в ближайшее время сможем совместно профинансировать проекты и в других регионах. Это может стать важной составляющей комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях, которую Правительство РФ разрабатывает совместно с ВЭБ.РФ по поручению президента». Игорь Шувалов подчеркнул, что именно в такой поддержке нуждаются сейчас промышленный сектор и сфера услуг. Кроме того, проект призван создать новое качество жизни населения, а это – один из приоритетов.



Это первый проект развития российского общественного транспорта, в котором ВЭБ и ГТЛК объединяют свои усилия, отметил генеральный директор ГТЛК Михаил Полубояринов: «На сегодня у ГТЛК самый большой лизинговый парк энергоэффективной техники на газомоторном топливе, это приоритетное направление нашей деятельности. При поддержке Минтранса, совместно с ВЭБ мы выходим на качественно новый этап развития экологичных пассажирских перевозок. Для нас и наших партнеров важно продолжать работу даже в текущих непростых условиях, чтобы обеспечить стабилизацию транспортного рынка в кратчайшие сроки».



В 2020 году Минтранс России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начал содействовать регионам в обновлении подвижного состава городского пассажирского транспорта, рассказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Уже в этом году ГТЛК поставит в лизинг в российские города более полутысячи новых автобусов и троллейбусов с 60-процентной скидкой, которую покроют средства федерального бюджета.



Пермская городская агломерация успешно прошла отбор среди заявок, поданных 60 регионами, и попала в список из 12 агломераций, получивших право участвовать в мероприятии в текущем году. По словам Евгения Дитриха, это стало результатом последовательной работы органов власти Прикамья, формирующим современную модель транспортного обслуживания населения. В крае оптимизируется маршрутная сеть, развивается система безналичной оплаты проезда, появилось удобное тарифное меню, ведется переход к контрактам, предусматривающим заказ транспортной работы с поступлением платы за проезд заказчику и оплатой перевозчику работ в полном объеме. «Уверен, наше сотрудничество с ВЭБ.РФ и ГТЛК расширит возможности для поддержки лучших региональных практик в сфере транспорта и стимулирования проектов комплексной модернизации городского пассажирского транспорта, направленных на повышение качества жизни наших граждан», – прокомментировал глава Минтранса РФ.



На 1 мая объем инвестиций ГТЛК в пассажирский транспорт составил 27,7 млрд рублей, из них 15,2 млрд рублей – на энергоэффективный транспорт. С 2020 года «Государственная транспортная лизинговая компания» является исполнителем мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в городских агломерациях.

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