Пермь: новости дня
12:38 | 25.06.2020
В Нытве строительство многофункциональной зоны отдыха в рамках нацпроекта идет по графику
«В Нытве заметно преображаются общественные пространства, уже в конце июля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должно завершиться благоустройство сквера «Муравей», где будут сделаны малые формы, дорожки, озеленение. Рядом со сквером много жилых многоквартирных домов, поэтому я уверен, что он будет востребован, наша задача - сделать всё возможное, чтобы каждому жителю было комфортно жить и проводить время в своих микрорайонах», — отметил Дмитрий Махонин.
Сквер появится на пустыре между домом №7 по проспекту Ленина и Детско-юношеской спортивной школой по адресу ул. Оборина, 1А. На сегодня подрядчиками закуплено необходимое оборудование для детской и спортивной зоны, а также для установки наружного освещения. Проведены работы по планировке и отсыпке территории. Обустраиваются пешеходные и беговые дорожки. По словам Антона Титова, директора подрядной организации «Русские горки», сдача объекта намечена на конец июля, но они планируют завершить работы уже к середине лета.
«Жильцы наших домов были инициаторами проекта. Эта площадка всегда была местом притяжения для всех нытвенцев. Я отлично отношусь к тому, что здесь смогут отдыхать жители со всего города, а не только из наших домов. У меня дети уже взрослые, но, думаю, скоро появятся внуки, которые будут гулять на новой площадке. Для себя я уже присмотрела зону, где буду бегать по утрам», — рассказала Оксана Золотовская, жительница дома, во дворе которого идут преобразования.
В результате благоустройства сквера «Муравей» в распоряжении жителей появится несколько зон времяпрепровождения. Для активного отдыха возводятся многофункциональные спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием для игры в футбол и баскетбол, а также уличные тренажеры. По просьбам жителей и учеников детской спортивной школы подрядчик обустроит дорожки для бега из прорезиненного материала. Общая длина кольца составит более 120 м. Также будут оборудованы зоны для детей старшего и младшего возраста. В дальнейшем будет рассмотрена возможность установки беспроводного интернета на площадке.
Напомним, в этом году, благодаря нацпроекту, в Нытве появятся две спортивные общественные территории в двух спальных районах, а в п. Новоильинском – сквер.
Второй объект в Нытве – спортивный центр «Альбатрос». Сейчас подрядная организация выполняет подготовительные работы, осуществляет планировку и расчистку территории. Как поясняют в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, спортивный центр «Альбатрос» будет создан в этом году для жителей домов № 28, 30, 32 и 34 по ул.
Ленина. Проектом предусмотрены детские и спортивные зоны, а также места для отдыха.
«Все детские и спортивные площадки, а также их оборудование получат сертификаты безопасности. А подрядная организация несет гарантийные обязательства в течение трех лет», – подчеркивают в муниципалитете.
В п. Новоильинском началось благоустройство сквера по ул. Первомайской. В этом году будет реализован первый этап. Подрядчик выполнит планировку территории, установит новое ограждение, уличное освещение, малые архитектурные формы. На следующий год планируется обустройство дорожек, тротуаров, детских игровых комплексов и амфитеатра, а также озеленение территории.
Все работы должны быть завершены до октября. В общей сложности на эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов будет направлено более 19 млн руб.
Напоминаем, в этом году в Пермском крае благоустроят 314 объектов – 214 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
© «Вечерние ведомости»
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