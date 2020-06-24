Пермский политех вошел в топ-100 лучших российских университетов по версии Forbes

12:30 | 25.06.2020

Пермский национальный исследовательский политехнический университет занял 53-е место в рейтинге «Университеты для будущей элиты» 2020 года, составленном изданием Forbes.



По данным бизнес-журнала, при оценке университетов исследователи использовали такие критерии, как качество образования, профессиональная подготовка преподавателей, международная деятельность, уровень ЕГЭ, качество выпускников, элитарность вуза (фактор Forbes). Последняя оценка учитывает присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах.



В издании пояснили, что за каждый критерий вузы получали определенный балл, сумма которых и стала определяющей для их позиции в топ-100.



Отметим, что по сравнению с прошлым годом ПНИПУ улучшил свою позицию в рейтинге Forbes, поднявшись на три строчки вверх (в 2019 году вуз занимал 56-е место).

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