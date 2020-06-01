В Перми проезд по Комсомольскому проспекту на перекрестке с улицей П. Осипенко сужается до одной полосы из-за перекладки теплосети

19:51 | 24.06.2020

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала ПАО «Т Плюс») проводит работы по перекладке тепловой сети на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко в Свердловском районе Перми.



Для замены участка теплопровода будет сужена до одной полосы проезжая часть при движении по Комсомольскому проспекту в сторону Комсомольской площади на перекрестке с ул. П. Осипенко. Ограничение движения автотранспорта вводится на период с 23.00 26.06.2020 г. по 06.00 29.06.2020 г.



В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта. Водителям рекомендовано заранее выбирать маршрут и обращать повышенное внимание на скорость дорожного потока при проезде перекрестка.



Работы проводятся в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к отопительному сезону 2020-2021 годов. Всего на улице П. Осипенко будет выполнено техническое перевооружение 790 метров тепловых сетей диаметром 500 мм Ду. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

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