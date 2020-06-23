В Прикамье будут восстановлены права 2724 дольщиков при помощи механизмов Фонда защиты прав дольщиков

13:04 | 24.06.2020

Фонд защиты прав дольщиков и администрация региона подписали соглашение о софинансировании восстановления прав 2724 пострадавших граждан по 36 проблемным объектам. Всего в Пермском крае сейчас числится 58 долгостроев.



Первыми домами, по которым уже начата совместная работа с Прикамьем, стали три ЖСК: «Толмачева, д. 15» (1 дом), «Первый Пермский микрорайон» (12 домов), «Екатерининская, д. 175» (3 дома). Фонд уже инициировал все предусмотренные законом процедуры: инструментальное обследование домов, техническую экспертизу, оценку стоимости квадратного метра.



Ранее правительство Пермского края направило в адрес федерального Фонда защиты ходатайство с перечнем проблемных объектов. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о планах краевых властей по увеличению финансирования мер по поддержке прав дольщиков и попросил о дополнительной поддержке: «В крае проведена большая работа, но и не завершено еще много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее». Он попросил руководство Фонда по возможности ускорить принятие решений по долгостроям, по которым ранее в ведомство были направлены ходатайства. Кроме того, в этом году регион увеличил финансирование для софинансирования мероприятий по восстановлению прав дольщиков с 453 до 725 млн руб.



«На этом не останавливаемся, – подчеркнул Дмитрий Махонин, – мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, в следующем году тоже запланируем на это средства в бюджете».



Ведется и работа по тем долгостроям, застройщики которых не признаны банкротами. Сейчас минстрой совместно с ПАИЖК, ИГСН и Управлением госэкспертизы разрабатывают механизм достройки таких проблемных объектов с привлечением заемных средств. Займы застройщикам может выдавать ПАИЖК – такой вариант рассматривается в числе приоритетных.



При этом, чтобы получить займ, застройщики должны соответствовать определенным требованиям. Одно из основных – наличие имущества для залога. До сентября планируется проработать все детали механизма и предложить поправки в региональное законодательство.

© «Вечерние ведомости»