В Губахинской районной больнице закрыты на обсервацию два отделения

18:27 | 22.06.2020

С 14 июня на прием и выписку закрыто терапевтическое отделение в Губахинской районной больницы (ГАУЗ ПК «ГКБ №4») в связи с тем, что у пациента был выявлен COVID-19. В настоящее время у 6 сотрудников и 14 пациентов подтвержден COVID-19. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19. По информации специалистов министерства здравоохранения Пермского края, в отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 22 контактных пациента. В обсервации на дому находятся 43 пациента отделения.



Также с 20 июня закрыто на прием и выписку педиатрическое отделение в связи с выявлением COVID-19 у сотрудника. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование.



В отделениях проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи по терапевтическому профилю, будут перемаршрутизированы в другой блок отделения терапии (изолированные от того, что находится на обсервации) или в профильное отделение больницы в г. Кизел. Пациенты педиатрического профиля будут также перемаршрутизированы в соответствующее профильное отделение в г. Кизел.

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