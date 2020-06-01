В Прикамье разработали онлайн-калькулятор выплат медикам за работу с COVID-19

16:24 | 22.06.2020

По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина министерство информационного развития и связи Пермского края совместно с министерством здравоохранения Пермского края запустили сервис для расчета размеров стимулирующих выплат в условиях распространения коронавирусной инфекции (https://vmeste.permkrai.ru/form/calculator).



Для расчета достаточно заполнить простую форму на портале «Управляем вместе», указав:



- в каком учреждении трудитесь,



- категория вашей должности,



- характер контактов с больными (COVID-19) и пациентами из группы риска,



- период расчета и количество отработанных часов.



Калькулятор выплат предназначен для всех сотрудников амбулаторно-поликлинической помощи, стационаров, скорой медицинской помощи и группы риска (клиническая лабораторная диагностика, патанатомия, медико-судебная экспертиза, санитарно-эпидемиологический надзор). Рассчитать выплату могут врачи, средний медицинский персонал, водители, фельдшеры, младший медицинский персонал и сотрудники, обеспечивающие условия для оказания медицинской помощи (кастелянша/уборщик производственных помещений/подсобный рабочий/дезинфектор/водители).



Все постановления, на основании которых происходит расчет выплат, будут интерактивными. При нажатии пользователь сможет ознакомиться с полным текстом документов. С помощью этого сервиса можно задать возникший по расчету вопрос главному врачу медучреждения и получить ответ в течение двух рабочих дней на электронную почту.



Напомним, 28 мая врио губернатора региона Дмитрий Махонин поддержал идею создать в учреждениях здравоохранения согласительные комиссии. Они будут регулировать спорные ситуации по выплатам медикам, работающим с пациентами с подозрением и подтвержденной коронавирусной инфекцией. Во всех медицинских учреждениях Пермского края локальными нормативными актами утверждены комиссии, которые помогают разбирать спорные ситуации по выплатам, связанным с работой в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.

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