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16:14 | 22.06.2020

Директором Пермского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Сергей Кругляков

Сергей Кругляков, ранее возглавлявший Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», стал руководителем Пермского филиала ПАО «Т Плюс» 22 июня 2020 года.

Сергей Васильевич Кругляков родился 21 марта 1979 года в Краснодаре. Закончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2001-2005 гг. работал на управленческих должностях в Мурманском филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб». С 2005 по 2012 гг. – директор по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». В 2012-2014 гг. – начальник финансового департамента, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».

С 2015 по 2016 гг. – заместитель директора по экономике и финансам филиала «Пермский» Группы «Т Плюс». В 2016 г. возглавил Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». С начала 2020 года руководил Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Антон Трифонов, занимавший с 2011 года должность главного инженера, а с 2016 года должность директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс», покинул компанию 19 июня 2020 года.

© «Вечерние ведомости»

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