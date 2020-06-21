Директором Пермского филиала ПАО «Т Плюс» назначен Сергей Кругляков

16:14 | 22.06.2020

Сергей Кругляков, ранее возглавлявший Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», стал руководителем Пермского филиала ПАО «Т Плюс» 22 июня 2020 года.



Сергей Васильевич Кругляков родился 21 марта 1979 года в Краснодаре. Закончил Мурманский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2001-2005 гг. работал на управленческих должностях в Мурманском филиале ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб». С 2005 по 2012 гг. – директор по экономике и финансам филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». В 2012-2014 гг. – начальник финансового департамента, заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1».



С 2015 по 2016 гг. – заместитель директора по экономике и финансам филиала «Пермский» Группы «Т Плюс». В 2016 г. возглавил Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». С начала 2020 года руководил Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».



Антон Трифонов, занимавший с 2011 года должность главного инженера, а с 2016 года должность директора Пермского филиала ПАО «Т Плюс», покинул компанию 19 июня 2020 года.

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