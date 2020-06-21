Власти Прикамья помогли еще 31 пермскому туристу вернуться из-за рубежа

15:26 | 22.06.2020

За выходные в краевую столицу доставлены пермяки, прибывшие из Вьетнама и Узбекистана.



По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в выходные в Пермь из Екатеринбурга доставили 12 наших земляков, прилетевших в аэропорт Кольцово из Хошимина. Это были последние туристы из Вьетнама, пожелавшие вернуться домой вывозными рейсами. Еще 11 туристов прилетели из Ташкента.



Граждане благополучно прибыли в Пермь и доставлены на обязательную двухнедельную обсервацию в лечебные учреждения края. У всех взяты тесты на COVID-19.



Кроме того, за выходные в Москву доставлены трое туристов из Шри-Ланки, трое из Чехии и двое из Германии. Они смогут вернуться в Пермский край после прохождения обязательной двухнедельной обсервации по месту прибытия.



Ранее пермяки обратились в соцсетях к Дмитрию Махонину с просьбой помочь вернуться домой.



Напомним, вывоз пермяков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения обязательно находится представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.



В ближайших планах краевых властей вечером 22 июня направить в Екатеринбург микроавтобус за туристами, зарегистрированными на рейс из Душанбе.



Отметим, что с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь 419 туристов, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты. Помимо этого, оказывается помощь по возращению домой вахтовиков.

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