Более 400 тысяч часов отработали в этом году пермские алиментщики

14:26 | 22.06.2020

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, за пять месяцев текущего года алиментщики Прикамья, не оказывающие финансовую помощь собственным детям и привлеченные за это к административной ответственности, отбыли наказание в виде общественно-полезного труда в количестве 423 500 часов.



В ходе обязательных общественно полезных работ люди, совершившие административное правонарушение, в свободное от основной работы или учебы время бесплатно подметают улицы, сажают цветы, ухаживают за животными и т.д.



Судебные приставы постоянно ведут работу по таким исполнительным производствам. Часто должники проявляют сознательность и встают на путь исправления, едва приступив к выполнению общественно полезной работы. Так, на исполнении в отделении судебных приставов по г. Краснокамску находится производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Задолженность отца превысила 700 тысяч рублей. Мужчина нигде не работал, помощь 10-летнему мальчику не оказывал. Был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил родителю наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. Начав отбывать наказание, отец осознал свою безответственность и официально устроился на работу. Сейчас из его зарплаты ежемесячно удерживаются деньги на содержание ребенка.



А вот жительница Октябрьского района, задолжавшая своему ребенку, не встала на путь исправления и после 80 часов обязательных работ. Женщине грозит уголовная ответственность.

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