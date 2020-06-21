Медикам Пермского края продлят федеральные и региональные выплаты за работу с коронавирусом

13:28 | 22.06.2020

Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время ВКС с медработниками. Выплата надбавок будет продлена до августа включительно. Также глава государства поручил разработать льготы и преференции студентам-медикам, которые работают с пациентами с COVID-19. При этом выплаты медработникам не облагаются налогами.



Напомним, начиная с апреля, дополнительные выплаты медработникам выплачиваются по трем постановлениям: федеральным №415 и 484 и региональному № 206-п. Федеральные документы предусматривают оплату помощи пациентам с COVID-19, а региональный – за помощь пациентам с COVID-19 и пациентам групп риска (прибывшим из других стран и регионов, контактировавшим с заболевшими, пациентам с пневмониями и ОРВИ). В Пермском крае выплаты по двум федеральным постановлениям получили почти 7 тысяч медиков (4434 – по постановлению №415 и 2475 по постановлению №484), на выплату надбавок к зарплате было направлено более 418 млн рублей.



В медучреждениях Пермского края сегодня трудится 31 108 медработников, из них: 9591 – врачи, 20 352 человека – в должности среднего медперсонала, 1165 – младшего медперсонала.



Всего на сегодняшний день медицинскую помощь пациентам с COVID-19 оказывают 2637 сотрудников. Среди них 625 врачей, 1901 работник в должности среднего медперсонала, 111 – младшего медперсонала. Всего более 10 тыс. сотрудников региональных медицинских организаций получили прибавку за работу в условиях угрозы коронавирусной инфекции на общую сумму более 670 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. На региональном уровне помимо медработников, контактировавших с инфицированными, доплаты предусмотрены персоналу, работающему с «ковидным» материалом: лаборантам, рентгенологам и другим.

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