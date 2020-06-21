Пермь: новости дня
13:24 | 22.06.2020
В Прикамье волонтеры Победы зажгли свечи в память о дне начала Великой Отечественной войны
Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жителей нашей страны. Для них это был обычный воскресный летний день, в школах прошли выпускные, дети радовались каникулам, кто-то шел в кино или театр, сидел на террасах кафе или просто гулял по улицам. Сегодня мы знаем эту дату как День памяти и скорби, но наши предки запомнили ее как день начала войны.
«22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла миллионы жизней, разлучила многие семьи навсегда. В этот день мы почтили память советских воинов минутой молчания», - отметила руководитель регионального штаба Дарья Белякова-Тихонова.
К акции также присоединятся в разных муниципалитетах Прикамья: на центральной площади в селе Коса, на площади Победы в Бардымском муниципальном округе, у памятника Солдату в селе Кочёво, у мемориала Защитникам Отечества в ЗАТО Звездный, у мемориала «Великая Отечественная война» в селе Уинское, у мемориала павшим воинам в селе Березовка, у памятников войне в Красновишерске и селе Верх-Язьве, а также у мемориала в Чернушке – будут зажжены «Свечи памяти». Акция реализуется в Пермском крае по инициативе «Единой России». События Года памяти и славы в Пермском крае проходят при поддержке министерства культуры Пермского края и содействии региональной дирекции Года памяти и славы.
Кроме того, 22 июня ежегодная акция, приуроченная ко Дню памяти о начале Великой Отечественной войны, проходит в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн на сайте деньпамяти.рф. В Пермском крае свечи зажгли уже 245 173 человека.
Напомним, сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Отметим, что 22 июня, в День памяти и скорби, в 14:15 по местному времени состоится Всероссийская минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель России. В 14:15 по местному времени вся страна затихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны – минуту молчания представит Игорь Леонидович Кириллов: советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный артист СССР.
© «Вечерние ведомости»
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