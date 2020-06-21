Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении 58 медиков Пермского края

13:07 | 22.06.2020

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. Среди них 58 медиков Пермского края. 39 наших земляков наградят орденом Пирогова (в том числе 3 сотрудника Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю), 19 – медалью Луки Крымского.



Поздравляя медиков с профессиональным праздником, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил вклад пермских медиков в борьбу с коронавирусом: «Мы, жители региона, искренне гордимся, что в Пермском крае лучшие медицинские работники – преданные делу, отзывчивые, готовые трудиться, не жалея себя. Вы успешно боретесь с коронавирусом, проводите уникальные операции, ежедневно лечите людей в больницах и поликлиниках, занимаетесь реабилитацией. С каждым днем растет количество и взрослых, и детей, сумевших благодаря вам победить болезни».



Орден Пирогова получат медработники учреждений Перми, Краснокамска, Чайковского, Березников. Среди них сотрудники скорой помощи, краевого центра медицины катастроф, кардиологического диспансера, городских больниц. Медалью Луки Крымского наградят медиков Перми, Чайковского, Березников.

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