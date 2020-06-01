Три отделения больниц Прикамья возобновили работу после карантина по COVID-19

18:40 | 19.06.2020

За последние сутки в Пермском крае после карантина возобновили работу три отделения больниц Перми и Кишертского округа. В общей сложности в них было выявлено 10 пациентов и 7 медиков с коронавирусом.



В городской клинической больницы им. Тверье в Перми возобновило прием и выписку пациенток гинекологическое отделение. Там был выявлен один «ковидный» пациент.



Также в Перми возобновило прием и выписку неврологическое отделение в больницы №2 им. Граля. Здесь коронавирусом заболело 8 пациентов и 7 сотрудников.



Сегодня утром, 19 июня, возобновило приём и выписку пациентов терапевтическое отделение Кишертской центральной больницы. Там был выявлен 1 пациент с коронавирусом, он никого не заразил.

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