Проезд по улице Куфонина в Перми ограничен в связи с ремонтом канала теплосети

14:23 | 19.06.2020

ООО «Пермская сетевая компания» проводит ремонт канала на улице Куфонина в Дзержинском районе Перми. Для проведения работ частично ограничен проезд автомобильного транспорта в районе перекрестка с улицей Подлесной на период с 18 июня по 02 июля.



На время ремонта для движения оставлены одна полоса в сторону проспекта Парковый и одна полоса в сторону шоссе Космонавтов. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут и обращать внимание на выставленные дорожные знаки.



Подрядной организации предстоит оперативно восстановить перекрытия канала теплосети и обеспечить укладку нового дорожного покрытия. Это необходимо для надежного теплоснабжения жителей микрорайона Парковый и обеспечения безопасности движения транспорта.



Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и напоминают: ремонты тепловых сетей необходимы для надежного теплоснабжения в отопительном сезоне 2020-2021 годов.

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