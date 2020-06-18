Пермь: новости дня
12:41 | 19.06.2020
Коэффициент распространения инфекции в Пермском крае сохраняется ниже 0,8
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3001. Ежесуточный прирост больных составил 2,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,77 (на 18 июня – 0,76). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
Из 63 новых инфицированных – 23 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка (3 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Также среди новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход: у пациента 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Таким образом, на 19 июня зафиксировано 64 летальных исхода от COVID-19. Еще 42 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
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