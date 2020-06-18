Хирургическое отделение больницы №2 им. Граля в Перми закрыто на карантин

11:25 | 19.06.2020

С 16 июня на прием и выписку закрыто хирургическое отделение Городской клинической больницы № 2 им. Ф.Х. Граля в связи с выявлением у сотрудника COVID-19. В настоящее время диагноз подтвержден у 4 сотрудников и 9 пациентов. Определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на COVID-19. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемическое расследование.



По информации специалистов министерства здравоохранения Пермского края, в отделении на обсервации под наблюдением медицинских работников сейчас находятся 9 контактных пациентов. В обсервации на дому находятся 3 сотрудника и 7 пациентов отделения. 5 пациентов госпитализированы в Клиническую медико-санитарную часть № 1.



В отделении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Пациенты, нуждающиеся в оказании медицинской помощи по данному профилю, будут перемаршрутизированы в другие помещения отделения хирургии, изолированные от тех, что находятся на обсервации.

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