Общероссийское голосование в Прикамье будет проведено в безопасных санитарных условиях

11:07 | 19.06.2020

Участковые избирательные комиссии в Прикамье будут обеспечены всеми необходимыми средствами обеспечения санитарной безопасности при проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.



Центризбиркомом России и Роспотребнадзором были сформулированы меры, необходимые для обеспечения безопасности всех участников процесса голосования, которые в Прикамье будут неукоснительно соблюдены.



Уже сегодня члены комиссий выполняют свои обязанности в средствах индивидуальной зашиты.



Всем участникам голосования на входе в помещение для голосования или при голосовании на придворовой территории и «на дому» будут вручаться перчатки, маска и индивидуальная авторучка. Члены избирательных комиссий будут находиться в индивидуальных защитных экранах для лица, а при голосовании «на дому», которое впервые будет проводиться бесконтактно, – еще и в медицинских халатах. При входе на участки будет возможность обработать антисептиками руки и обувь.



Члены комиссий также прошли тестирование на COVID-19, положительных случаев не было выявлено.



Для указанных выше целей в комиссии поставляется почти 2 млн масок и столько же пар перчаток и одноразовых ручек, 60 тонн антисептиков, более 700 тыс. антибактериальных салфеток; пошито почти 70 тыс. халатов, изготовлено более 15 тыс. защитных экранов для лица для членов комиссий. Участки будут обеспечены 1800 единицами бесконтактных термометров и антибактериальных ковриков. Накануне дня голосования и дней, предшествующих дню голосования, а также после голосования помещения всех участков будут полностью продезинфицированы.



Важным элементом обеспечения безопасности станет акцент на бесконтактных формах голосования. На участках будут созданы все условия для поддержания дистанции между людьми, будет проводиться предварительная дезинфекция помещения для голосования, разведение потоков входящих и выходящих с участков, осуществляться проветривание помещений. Кабинки не будут закрыты привычными шторками, будут устранены непосредственные контакты с документами – паспортами и реестром избирателей.



При необходимости комиссии обеспечат бесконтактное голосование избирателя «на дому». Пригласить комиссию на дом можно будет как с 25 по 30 июня, так и в сам день Общероссийского голосования – 1 июля. При этом комиссии не будут заходить домой к таким гражданам, они будут ждать результат волеизъявления на площадке подъезда. Гражданину будет передан специальный пакет для голосования. В обработанном дезинфекторами пакете будут содержаться средства индивидуальной защиты, ручка, бюллетень и выписка из реестра о получении бюллетеня.



Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края: «Основной акцент в проведении Общероссийского голосования сегодня сделан на безопасности всех участников этого процесса. Поэтому предпринимаемые комиссиями меры нацелены на обеспечение именно таких условий голосования как на участке, так и на дому или на придомовых территориях».

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