Пермь: новости дня
17:41 | 18.06.2020
Депутаты рассмотрят перераспределение расходов бюджета Перми на пленарном заседании
226 млн рублей предлагается направить на улучшение экономической ситуации в городе и на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Так как пассажиропоток в период самоизоляции значительно сократился, администрация считает, что на поддержку перевозчиков, работающих по муниципальным контрактам, можно направить 86,5 млн рублей, на дезинфекцию общественного транспорта – 46 млн рублей. Также будут возмещены расходы в связи с освобождением от арендной платы школьных столовых – порядка 28 млн рублей. Дополнительное финансирование в размере 61 млн рублей получат учреждения культуры. На расселение из аварийного жилья направят 105 млн рублей.
Перераспределение коснется и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ. Кроме того, предлагается выделить средства на проведение выборов по поправкам в Конституцию РФ – 25 млн рублей, на обновление 5 мобильных комплексов фото- и видеофиксации – 5 млн рублей и не сокращать расходы на поддержку спорта. В общей сложности будет перераспределено 354 млн рублей без изменений общих объемов.
На заседании была представлена информация по исполнению бюджета. За апрель-май 2020 года бюджет города недополучил 1 млрд рублей, по предварительной оценке к концу года сумма может увеличиться до 3 млрд рублей. По словам докладчика, в этом случае есть основания получить бюджетный кредит.
Председатель комитета Наталья Мельник отметила, что доход города за 5 месяцев значительно снизился, увеличился дефицит бюджета и поэтому отношение к расходам должно быть основательным.
Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, по какому принципу сокращались расходы. Вера Титяпкина пояснила, что наибольший процент сокращений в размере 10% приходится на содержание органов власти и казенных учреждений, по остальным отраслям оно минимально, по некоторым запланировано увеличение.
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов спросил, на каких условиях будет предоставлен бюджетный кредит и на какой срок. Вера Титяпкина пояснила, что кредит выдается с очень низкой ставкой - под 0,1%, сроком до 5 лет.
Депутат Евгений Глезман хотел узнать, как будет контролироваться покупка средств индивидуальной защиты для муниципального транспорта. По словам представителя администрации, контроль уже осуществляется, как со стороны перевозчика, так и со стороны муниципалитета. Кроме того, данное обязательство включат в договоры.
Депутат Александр Буторин обнаружил в проекте расходы на услуги операторов по проездным в размере 16 млн рублей и поинтересовался, кто этот оператор. Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева ответила, что сумма уменьшилась, в настоящее время она составляет 7,8 млн рублей, оператор будет определен во время конкурсных мероприятий.
Депутат Геннадий Сторожев рекомендовал исключить из статьи расходов выкуп дороги у РЖД. Вера Титяпкина разъяснила, что основной бюджет проекта составляют краевые средства.
Депутат Александр Филиппов попросил объяснить, потрачены ли средства на дезинфекцию транспорта, и дать информацию о тратах по содержанию манежа «Спартак». Вера Титяпкина рассказала, что в начале пандемии на федеральном уровне было принято решение дать исполнительной власти возможность без согласования принимать подобные решения, однако средства на дезинфекцию были потрачены частично. Данные по манежу «Спартак» будут предоставлены позднее.
«Мы сейчас условно ликвидируем неполученные средства и будем решать, чем мы это перекроем, в будущем. Надо понимать, от чего мы будем отталкиваться. Ни один предприниматель не возьмет кредит, не думая, как он будет его отдавать. Тот же проект «Спартака» также большая проблема, и с каждым годом его стоимость растет, а когда мы его запустим, непонятно! Мы не добиваемся результатов, не имея четкого списка работ», – прокомментировал депутат Евгений Глезман.
Депутат Надежда Агишева считает, что сейчас удачный момент для совершенствования бюджетной политики: «Сытные» времена прошли, нужно вести финансовый контроль, прошу провести серьезный анализ бюджетной сферы и повысить её эффективность».
Решением комитета предлагается исключить из проекта ряд необоснованных расходов, таких, как, например, аренда площадки для театра Евгения Панфилова в 2020 году, обновление подвижного состава общественного транспорта в связи с планируемым приобретением в лизинг, обеспечение безналичной оплаты на муниципальных маршрутах, и увеличить расходы на обеспечение безопасности для граждан в общественном транспорте. Администрация проведет анализ сокращений и представит его в августе.
«Все замечания и предложения депутатов взяты на карандаш. Мы сейчас находимся в непростых условиях: планы приходится корректировать, считать деньги. Те же инвестиционные проекты требуют серьезной корректировки, например, манеж «Спартак». Решение комитета полностью поддерживаю, проект полон компромиссов, и мы рассмотрим его на пленарном заседании», – подытожил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
© «Вечерние ведомости»
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