Пермь: новости дня
17:25 | 18.06.2020
Комитет Пермской городской Думы по инвестициям обсудил строительство дорожных и спортивных объектов
Виктор Агеев сообщил, что заключен договор на строительство бассейна по улице Гашкова, 20а.
«С сентября прошлого года мы работали над тем, чтоб программа по строительству бассейнов пошла в формате государственно-частного партнерства, а сейчас получается, что строим за счет бюджета», - подчеркнул Сергей Богуславский.
«На сегодняшний день нет потенциального партнера для строительства бассейна на Гашкова, для того чтобы объект появился, мы строим его за муниципальный счет. Несколько следующих объектов, среди которых будут бассейны, мы готовы отработать в рамках муниципально-частного партнерства», - отметил Виктор Агеев.
В своем докладе Анатолий Дашкевич отметил, что началась реконструкция улицы Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской армии, ремонтные работы проходят по графику, срок их окончания 20 октября 2021 года. Из-за увеличения сроков экспертизы реконструкция ул. Маршала Жукова начнется с опозданием на два месяца.
«Участок, планируемый для реконструкции, находится близко к Каме, возникли серьезные проблемы с ливневой канализацией. Работы по реконструкции начнутся в 2020 году, а закончатся в 2021, как и было запланировано», - уточнил Анатолий Дашкевич.
Также депутаты обсудили реконструкцию манежа «Спартак». По заключению КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края» стоимость работ по реконструкции составит 562 млн рублей.
«Как получилось так, что изначально, когда город покупал объект, планируемая стоимость работ составляла 320 млн рублей, а стало 562 млн рублей?» - поинтересовался Владимир Молоковских.
«Предварительная оценка технического состояния не проводилась, и все работы входили в контракт по разработке проектно-сметной документации. Поскольку здание находилось в частной собственности, мы не смогли провести предварительную оценку», - ответила Вера Онькова, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города.
«Странно, что город как покупатель не был допущен на объект. Я считаю, в Думу нужно представить документацию, в которой будут расписаны все работы на эту сумму. Предлагаю организовать выездное совещание на месте», - предложил Арсен Болквадзе.
Депутаты обратили внимание администрации на то, что манеж «Спартак» - спортивный объект и может приносить прибыль, но вопрос о реконструкции в формате муниципально-частного партнерства не проработан администрацией. Было решено оставить вопрос на контроле. Также было решено обратиться к главе города Перми с просьбой провести отдельное совещание по этому объекту.
Сергей Богуславский сообщил, что реализация проекта «Умное освещение» временно приостановлена, поскольку на уровне края прорабатывается вопрос о привлечении инвесторов для реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства. Комитет решил обратиться к главе города с предложением включить депутатов Пермской городской Думы в рабочую группу по разработке проекта.
© «Вечерние ведомости»
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