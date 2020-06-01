22 июня «Горьковка» откроет виртуальные книжные выставки

17:12 | 18.06.2020

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького готовит онлайн-мероприятия, посвященные дате начала Великой Отечественной войны.



22 июня отмечается День памяти и скорби в память о начале Великой Отечественной войны. Несмотря на все тяготы и невзгоды, Россия устояла. Поэтому 22 июня можно назвать и днем гордости - за тех, кто отдал свои жизни, чтобы эта война закончилась в мае 1945 года.



Информационно-библиографический отдел «Горьковки» подготовил виртуальную выставку «Памяти жертв великой войны», где представлены книги из фондов краевой библиотеки. Их также можно прочесть онлайн с помощью различных сервисов.



Одно из изданий выставки - книга «Собибор. Восстание в лагере смерти» Ивана Беркутова (Москва: Эксмо, 2008). Это история о единственном за все время Второй мировой войны успешном восстании узников в лагере смерти Собибор в 1943 году, организованном пленным советским офицером Александром Печерским.



В 2015 году в свет вышла «Черная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в гитлеровских лагерях уничтожения на территории Польши во время войны 1941-1945 гг.» под редакторством Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. Это уникальный сборник документов и рассказов о Холокосте. Он должен был выйти в Москве в 1947 году, но судьба распорядилась иначе. По политическим причинам публикация была запрещена, гранки и рукопись изъяты, а многие из тех, кто работал над книгой, репрессированы.



Отдел социально-экономической литературы 22 июня откроет виртуальную выставку «День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны». На ней представлены книги 1999-2016 гг.: очерки, воспоминания, документы.



Читателям предлагается фундаментальное разведывательно-историческое расследование подлинных причин кровавой трагедии 22 июня 1941 года, подготовленное известным историком, автором более двух десятков книг по истории СССР 30-50-х гг. ХХ века, членом Союза писателей России Арсеном Мартиросяном (Мартиросян А. Б. 22 июня: Детальная анатомия предательства. – Москва: Вече, 2012 – 736 с.).



Еще одна примечательная книга - «Сто суток войны» Константина Симонова (Смоленск: Русич, 1999 – 576 с. – (Мир в войнах)). Это воспоминания на основе фронтовых дневников. Автор правдиво и откровенно рассказывает о начале Великой Отечественной войны, ее первых трагических ста днях и ночах, о людях, которые приняли на себя первый, самый страшный удар гитлеровской военной машины.



Обе выставки станут доступны в онлайн-формате на сайте краевой библиотеки Горького https://www.gorkilib.ru/ 22 июня.

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