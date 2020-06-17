Пермь: новости дня
12:39 | 18.06.2020
Новые сети газопровода в Березниках позволят подключить к газу еще 150 домов
В мае на заседании Совета глав муниципальных образований Прикамья глава региона Дмитрий Махонин подчеркивал высокие ожидания населения по газификации. «За последние несколько лет произошли существенные подвижки. Планов снижать темпы газификации в Пермском крае нет, тем более что недавно регионы получили право увеличивать инвестиционную надбавку с 25 до 35% – дополнительные средства на строительство распределительных газопроводов. Это позволит сохранить набранные темпы газификации и привести более экономичный вид топлива в большее число населенных пунктов», – обозначил Дмитрий Махонин.
Кроме того, в Березниковском городском округе завершается строительство межпоселкового газопровода высокого давления к поселку Нартовка с отводом на поселок Чкалово протяженностью более 7 км и строительство 8 км распределительных сетей низкого давления в поселке Чкалово. Возможность подключиться к газу появится еще у 470 домовладений.
Для того чтобы облегчить людям процесс проведения газа, правительство Пермского края реализует целую серию мероприятий. Во-первых, строительство газопроводов производится до фасадов домов. Это позволяет снизить стоимость подключения домов к газу для жителей. Во-вторых, пенсионерам, малоимущим, а также многодетным семьям часть платы за подключение компенсируется из бюджета. В-третьих, «Газпром Газораспределение Пермь» по инициативе краевых властей запустил практику «выездных окон». Это значит, что тем жителям, которые имеют возможность подключить газ, не придется ехать в районный офис газовиков с пакетом документов. Газовики сами приезжают в территории – по заявкам глав поселений – и оформляют все необходимые документы на месте.
Напоминаем, в регионе ведется строительство 26 распределительных и 4 межпоселковых газопроводов в 15 муниципальных районах за счет средств краевого и местного бюджетов, например, в Юрле, Соликамске, Добрянке и селе Черное Краснокамского района.
© «Вечерние ведомости»
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