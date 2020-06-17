В Хохловке отреставрируют центральный объект культурного наследия

11:49 | 18.06.2020

Власти Пермского края объявили аукцион на реставрацию объекта культурного наследия «Церковь Преображения», расположенного на территории музея «Хохловка». Начальная цена контракта 14,2 млн руб. Работы должны быть завершены к декабрю 2021 года.



Объект культурного наследия «Церковь Преображения» – образец культовой постройки Северного Прикамья начала XVIII в. из села Янидор Чердынского уезда. Церковь выполнена в традициях русского деревянного зодчества. В 1984-85 годах в связи с запустением села и в целях сохранения памятника церковь была перевезена на территорию Пермского района. Здание расположили в центре сектора «Северное Прикамье» музейного комплекса «Хохловка», и оно смотрится доминантой вновь сложившегося архитектурного ансамбля.



По результатам архитектурно-технологического обследования было выявлено неудовлетворительное техническое состояние памятника, в связи с чем и принято решение о реставрации. Планируется восстановление фундаментов, полов, западной лестницы с устройством крыльца, замена пришедших в негодность бревен сруба, чердачного перекрытия и конструкций крыши, замена заполнений оконных и дверных проемов и др. Также планируется обработка всех деревянных конструкций защитными составами от огня и биопоражений, устройство молниезащиты.



Итоги аукциона будут подведены 25 июня.



По словам начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, данные работы являются частью плана комплексной реставрации объектов деревянного зодчества в Хохловке. В настоящее время также ведутся работы по реставрации двух усадеб и Никольской солеварни, готовится научно-проектная документация на реставрацию еще шести объектов.

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