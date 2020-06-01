Пермь: новости дня
15:34 | 17.06.2020
Игорь Сапко передал благотворительную помощь в детский онкогематологический центр им. Ф.П. Гааза
«Уже более двух месяцев занимаюсь благотворительными проектами, связанными с пандемией коронавируса. Сегодня продолжил практику добрых дел и передал помощь в детский онкогематологический центр им. Ф.П. Гааза. Привез антисептик, маски, каши, специальное детское питание и сладости, думаю, все это окажется очень нужным и важным для маленьких пациентов. Тесно сотрудничаю с различными предприятиями и представителями бизнеса Пермского края. Хочу поблагодарить всех, кто откликается и оказывает помощь в сложное для всех нас время!» - отметил Игорь Сапко.
Также депутат подчеркнул, что во время пандемии коронавируса пермяки сплотились и искренне откликаются на просьбы, активно работает волонтерский центр «Единой России», появилось много неравнодушной молодежи, которая на безвозмездной основе включилась в работу и помогает нуждающимся.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:28 | 17.06.2020
«Пермская сетевая компания» проводит профилактику теплосетей более чем для 110 домов в центре Перми
18:20 | 17.06.2020
В Пермском крае запускаются проекты по летней занятости детей
18:17 | 17.06.2020
В Екатеринбургской епархии молятся о вразумлении схиигумена Сергия
17:59 | 17.06.2020
В Свердловской области местный житель обвиняется в краже рельсов
17:37 | 17.06.2020
В Нижнем Тагиле начался демонтаж трубы на Черноисточинском пруду
17:36 | 17.06.2020
Дмитрий Махонин: «Надо максимально упростить процесс получения социальных услуг в Прикамье»
17:17 | 17.06.2020
Набережную Перми откроют для прогулок
17:05 | 17.06.2020
«Камский кабель» отмечает 63-й день рождения
16:54 | 17.06.2020
Гордума обсудит обеспечение пермских многодетных семей бесплатными парковочными местами
16:47 | 17.06.2020
Депутаты обсудили новый проект к 300-летию Перми
16:47 | 17.06.2020
Свердловчане смогут провериться на антитела к коронавирусу бесплатно
16:34 | 17.06.2020
В свердловском селе горел частный жилой дом
16:10 | 17.06.2020
В Свердловской области сотрудник «Почты России» похитил из кассы более 100 тысяч рублей
15:49 | 17.06.2020
С 18 июня в Перми начнется запуск фонтанов
15:49 | 17.06.2020
Екатеринбургские ветераны примут участие в Параде Победы в режиме онлайн
15:42 | 17.06.2020
22 июня жителей Прикамья призывают надеть значок «Красной гвоздики»
15:34 | 17.06.2020
Игорь Сапко передал благотворительную помощь в детский онкогематологический центр им. Ф.П. Гааза
15:09 | 17.06.2020
Вторая половина недели в Свердловской области будет теплой и облачной
14:46 | 17.06.2020
В Свердловской области могут разрешить продавать алкоголь до 21:00
14:18 | 17.06.2020
В Екатеринбурге закроют движение троллейбусов по улице Крауля
14:04 | 17.06.2020
Оставшиеся из-за коронавируса за границей свердловчане вернулись домой
13:40 | 17.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,81 балла
13:04 | 17.06.2020
В Пермском крае продлены на два месяца сроки реализации свидетельств программы «Молодая семья»
12:59 | 17.06.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
12:56 | 17.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 188 пациентов с Covid-19
12:48 | 17.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 162 человека
12:46 | 17.06.2020
Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье девять детей
12:42 | 17.06.2020
В Перми определены школы и детские сады с наиболее качественной организацией питания
12:40 | 17.06.2020
В Прикамье подтверждено 67 случаев COVID-19
12:36 | 17.06.2020
В России выявили еще 7843 случаев Covid-19
12:35 | 17.06.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились более 10 тысяч человек