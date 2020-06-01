Игорь Сапко передал благотворительную помощь в детский онкогематологический центр им. Ф.П. Гааза

15:34 | 17.06.2020

17 июня депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко передал благотворительную помощь для пациентов детского онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза.



«Уже более двух месяцев занимаюсь благотворительными проектами, связанными с пандемией коронавируса. Сегодня продолжил практику добрых дел и передал помощь в детский онкогематологический центр им. Ф.П. Гааза. Привез антисептик, маски, каши, специальное детское питание и сладости, думаю, все это окажется очень нужным и важным для маленьких пациентов. Тесно сотрудничаю с различными предприятиями и представителями бизнеса Пермского края. Хочу поблагодарить всех, кто откликается и оказывает помощь в сложное для всех нас время!» - отметил Игорь Сапко.



Также депутат подчеркнул, что во время пандемии коронавируса пермяки сплотились и искренне откликаются на просьбы, активно работает волонтерский центр «Единой России», появилось много неравнодушной молодежи, которая на безвозмездной основе включилась в работу и помогает нуждающимся.

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