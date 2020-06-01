В Перми определены школы и детские сады с наиболее качественной организацией питания

12:42 | 17.06.2020

В рамках заседания комитета по социальной политике Пермской городской Думы подведены итоги работы совета по организации питания в образовательных учреждениях города. В течение учебного года совет проверил более 20 школ и детсадов.



Совет по организации питания – орган контроля услуг питания в школах и детских садах, созданный при департаменте образования администрации Перми в 2018 году. В его состав входят представители родительской и педагогической общественности, а также депутаты гордумы. В течение этого учебного года совет проверил качество предоставления услуг детского питания более чем в 20 образовательных учреждениях. Объектами проверок в каждом учебном заведении стали эстетическое состояние обеденного зала, посуды, соответствие предлагаемого детям меню установленным требованиям, наличие программы здорового питания.



В рамках контрольных мероприятий в пермских учреждениях образования члены совета проводили дегустацию блюд, при необходимости проверяли сопроводительную документацию на продукты питания. По результатам проверок установлено, что в большинстве посещённых учебных заведений вкусовые качества блюд соответствуют требованиям. Лучшей признана организация питания в школе №16 в Орджоникидзевском районе, в школах №42 и №12, в детском саду №291 в Свердловском районе, в гимназии №8 Кировского района, в Школе бизнеса и предпринимательства, а также в пермской кадетской школе №1 в Мотовилихе. Информация о результатах выездных проверок совета по питанию доводится до сведения всех образовательных учреждений, административным командам других учебных заведений рекомендовано ознакомиться с опытом работы перечисленных школ.



В ходе выездных проверок также был выявлен ряд замечаний, исправление которых контролирует департамент образования. Например, сейчас выполняются проектно-изыскательные работы по переносу на первый этаж обеденного зала школы №21 с обустройством дополнительных эвакуационных выходов.



Общественный контроль, осуществляемый советом, направлен на совершенствование организации питания в школах. Формируются навыки здорового питания учеников, обновляется имидж школьных столовых: здесь появляется современный интерьер, красивая сервировка столов и оформление блюд. Кроме того, постоянно увеличивается охват учащихся организованным горячим питанием.

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