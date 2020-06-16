С 11 июля начнется новый этап реконструкции ул. Революции в столице Прикамья

11:56 | 17.06.2020

Завершается этап реконструкции на перекрестке улиц Революции и Сибирской. До 10 июля подрядчик закончит укладку трамвайных узлов. Сразу после этого стартует новый этап на пересечении улиц Революции и Куйбышева. В связи с этим движение на перекрестке будет закрыто.



На участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта продолжается переустройство сетей, ведется строительство резервной кабельной канализации, установка бортовых камней и опор контактной сети наружного освещения.



Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, для этого потребуется закрытие движения на перекрестке. Поэтому с 11 июля до 30 сентября движение по ул. Куйбышева на пересечении с ул. Революции будет временно прекращено. Объезд закрытого участка будет возможен по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Луначарского и Механошина. Об изменении движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно.



Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.



Реконструкция ул. Революции – одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансируются работы за счет краевого дорожного фонда (75%) и бюджета Перми (25%). Стартовала она в конце 2018 года и реализуется в несколько этапов. Сейчас подходит к концу один из них – подрядная организация выполнила основной объем работ на участках от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева и на пересечении улиц Революции и Сибирской.



Напомним, в рамках реконструкции ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено 4-полосное движение по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Они соединят существующие линии. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по ул. Революции проехать до ул. Горького и затем в Мотовилиху. Также будут вынесены и переустроены сети, имеющиеся в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны парковки. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и озеленение территории.

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