В Пермском крае сняты ограничения на посещение мест погребений

11:49 | 17.06.2020

В Указ губернатора о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции внесены изменения. Согласно документу, снимаются временные ограничения на посещение кладбищ на территории края. Соответствующее решение – о посещении родственных могил – ранее утвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По поручению главы региона Дмитрия Махонина администрация Перми возобновила работу автобусного маршрута № 46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище».



Для обеспечения социальной дистанции на линии будет работать 5 автобусов: 3 машины большой вместимости, 2 – малой. Интервал движения составит 15 минут. В дальнейшем, исходя из показателей пассажиропотока, расписание будет корректироваться. Рейсы будут осуществляться в будни и выходные.



По предложению главы Перми Дмитрия Самойлова рассматривается также вопрос об открытии набережной Камы для прогулок. Разрабатывается план мероприятий по контролю численности посещений и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

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