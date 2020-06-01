Пермь: новости дня
18:19 | 16.06.2020
Ключевой темой на комитете по экономическому развитию стала транспортная реформа в Перми
В частности, расширено понятие «пассажиропоток» в Порядке формирования регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми. По предложению депутатов Пермской городской Думы учитываются пассажиры, совершающих пересадку из одного транспортного средства в другое.
Напомним, что с 1 декабря 2019 года обязателен учет оплаты проезда и пассажиропотока в Единой автоматизированной системе. Перевозчики передают информацию о поездках, оплаченных наличными средствами, транспортной и банковской картами, в МКУ «Городское управление транспорта». В целях обеспечения достоверной информации о количестве поездок и способах оплаты члены комитета предложили администрации утвердить порядок контроля до 15 июля 2020 года.
Вопрос по внедрению автоматизированной системы учета пассажиропотока и оплаты проезда на городском общественном транспорте и обеспечению бесплатным проездом всех членов малоимущей семьи останется на контроле у депутатов. Депутат Арсен Болквадзе отметил, что на площадке Пермской городской Думы создана временная комиссия по отслеживанию внедрения транспортной модели в городе Перми, где затрагивается в том числе и тема учета пассажиропотока.
Представленный администрацией порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов перевозчикам также останется на депутатском контроле из-за некорректности формулы расчета.
Проработано предоставление бесплатного проезда учащимся 1-4 классов, пенсионерам в выходные и нерабочие дни. Депутат Надежда Агишева попросила обратить внимание на льготы для студентов.
Начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин рассказал о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» по состоянию на 01.01.2020 года. В 2019 году предприятие одно из первых перешло на новые контракты, по сравнению с 2018 годом увеличилось количество выездов, перевезено около 26% пассажиров.
Депутат Вероника Куликова обратила внимание, что прибыль с 2018 года снизилась, и поинтересовалась причинами. Анатолий Путин пояснил, что в 2019 году предприятие взяло на себя множество обязательств: обслуживание непопулярных маршрутов, от которых отказались частные перевозчики, сокращение ремонтников троллейбусных линий и отказ их от переобучения. По предварительным прогнозам, прибыль должна вырасти в 2020 году.
Депутат Илья Лисняк рекомендовал проработать вопрос о рекламе в общественном транспорте для получения дополнительного дохода.
Комитет предложил администрации представить полную бухгалтерскую отчетность по Пермгорэлектротрансу для анализа к 1 января 2021 года. «Муниципалитет заинтересован, чтобы прибыль росла», – подчеркнула депутат Вероника Куликова.
Также Анатолий Путин представил результаты деятельности транспортной отрасли за 1 квартал 2020 года. Пассажиропоток составил порядка 12,7 млн человек. В январе основной процент оплаты составляли наличные средства, однако после введения нового тарифного меню увеличилась доля безналичной оплаты, к марту она выросла до 53%. Доход бюджета по новым контрактам составил 437 млн рублей. По расчетам администрации, новые проездные должны были составлять основную планку доходов в бюджет, однако из-за их непопулярности запланированный объем средств не поступил.
Депутат Сергей Богуславский напомнил, что депутаты предлагали учесть в прогнозах безналичную оплату. Анатолий Путин разъяснил, что показатель 10% был взят на основании опыта других городов, но в связи с ростом популярности банковских карт будет представлен прогноз выпадающих доходов с учетом данного фактора.
© «Вечерние ведомости»
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