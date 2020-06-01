В Перми в рамках нацпроекта дороги ремонтируются с опережением графика

18:05 | 16.06.2020

Подрядчики выполнили значительный объем работ на улицах Краснова, Петропавловской, Окулова, Новогайвинской и других в Перми. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют 14 объектов в разных районах краевой столицы.



Режим полной самоизоляции позволил подрядным организациям начать дорожный сезон раньше обычного. Еще в начале апреля работы развернулись на многих объектах, в том числе на ремонтируемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это позволило ускорить темпы, и уже часть объектов находится в высокой степени готовности.



Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, значительный объем работ выполнен на ул. Краснова, ремонт которой приурочен к 75-летию Победы и выполняется в рамках ФП «Улица Победы». Он предполагает приведение в нормативное состояние улиц, названия которых связаны с людьми и событиями тех времен. На участке между улицами Сибирской и Пушкина подрядная организация уже установила бордюрный камень и наружное освещение. Также полностью отфрезерована проезжая часть и уложен выравнивающий слой асфальтобетона, наполовину выполнен ремонт тротуара.



В Индустриальном районе в высокой степени готовности ул. Экскаваторная, которую ремонтируют на участке между улицами Свиязева и 1-й Андроновской. Установлен новый бортовой камень, уложено асфальтобетонное покрытие на тротуаре. Общая площадь обновленного тротуара шириной 2 м составила 1808 кв. метров. Также благоустраиваются прилегающие газоны: внесена растительная земля, осталось посеять траву. Следующим этапом ремонта ул. Экскаваторной станет фрезерование проезжей части, заездных карманов, съездов, устройство нового асфальтобетонного покрытия, нанесение дорожной разметки.



В Ленинском районе на всех объектах работы ведутся с опережением графика – это участки улиц Петропавловской, Окулова и Монастырской между улицами Попова и Крисанова. Проведено уже более 50% работ по ремонту проезжей части, отремонтировано более 70% площади тротуаров, выполнена установка бортового камня. Подрядная организация приступила к ремонту верхних строений колодцев и парковочных карманов.



В Орджоникидзевском районе подрядчик с опережением сроков ремонтирует ул. Новогайвинскую от дома № 97 до границы с Мотовилихинским районом. Здесь уложен нижний выравнивающий слой асфальта, идет установка бордюрного камня, началось обустройство тротуара.



Срок окончания работ на всех объектах – октябрь, однако темпы ремонта позволяют считать, что многие объекты будут сданы досрочно. Так, в середине мая сдан первый объект в рамках нацпроекта – внутриквартальный проезд на ул. Героев Хасана. По условиям контракта, в случае обнаружения дефектов и недостатков в рамках гарантийного срока подрядчик устраняет их за свой счет.



Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года (до 2019 года – федеральный проект). В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тыс. кв. метров, на эти цели из федерального и краевого бюджета городу выделено 600,9 млн руб. В общей сложности в 2020 году в городе будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65,7% до 85% к 2024 году.

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