Пермь: новости дня
17:21 | 16.06.2020
Депутаты рассмотрят вопрос о налоговых льготах для пермских предпринимателей и арендодателей
Проект устанавливает льготу в размере 30% исчисленной суммы налога на имущество физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и собственников-арендодателей, предоставивших отсрочку или скидку арендаторам. Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова подчеркнула, что льгота носит заявительный характер и предоставляется только при соблюдении определенных условий.
Согласно документу на 1 марта 2020 года сведения налогоплательщика должны быть внесены в Единый государственный реестр налогоплательщика, имущество также должно иметь государственную регистрацию и не являться жилым помещением, обязателен действующий договор аренды. Основанием для представления налоговой льготы является заявление налогоплательщика, договор аренды недвижимого имущества, допсоглашения к договору, расчетные документы. На заседаниях рабочей группы по разработке мер поддержки малого и среднего бизнеса данный проект уже рассмотрели и поддержали.
Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, почему данная льгота распространяется на договоры только от 1 марта 2020, когда режим самоизоляции был введен значительно позже и есть ли возможность подкорректировать дату. Ольга Немирова пояснила, что это необходимо для правильного исчисления, однако по мере востребованности данные могут быть изменены.
Депутат Илья Лисняк указал, что в проекте льгота предоставляется только на один объект, может ли муниципалитет предоставить такую же на несколько объектов. Ольга Немирова разъяснила, что подобную форму поддержки город применяет впервые и ничто не мешает её подкорректировать в зависимости от потребностей бизнес-сообщества: «На сегодня в Перми 248 налогоплательщиков из бизнес-среды, запросы поступают, и на данный момент этой меры достаточно. При необходимости можно изменить критерии».
Депутат Надежда Агишева считает, что объем поддержки несущественный для города Перми – всего 6 млн рублей. Ольга Немирова ответила, что бизнес требует поддержки уже сейчас и для многих такая сумма является значительной, а при необходимости есть возможность изменить норму.
Депутат Вероника Куликова рекомендовала администрации подготовить подробный документ с данными об оказываемых мерах поддержки, их объеме и оценке общего размера поддержки. Ольга Немирова сообщила, что подсчеты ведутся и будут направлены в Пермскую городскую Думу для ознакомления.
© «Вечерние ведомости»
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