Пермь: новости дня
12:53 | 16.06.2020
В Пермском крае запущен третий мусоросортировочный комплекс
Линия по сортировке представляет собой компактную станцию, где процесс обработки мусора автоматизирован. Машина выгружает отходы на площадку, откуда с помощью конвейера они направляются на линию сортировки. После чего в ручном режиме отбираются полезные фракции: стекло, пластик, бумага и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно сортируются органические отходы. Их планируют направлять в компостирование. Все так называемые «хвосты» прессуют и отправляют для захоронения на полигон.
«Пермский край продолжает наращивать мощности по сортировке, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, работа осуществляется в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В итоге значительно уменьшается объем отходов, отправляемых для захоронения на полигон. Новая мусоросортировочная линия позволит увеличить количество извлекаемых из отходов полезных фракций и направлять их на переработку», – рассказал министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев.
Отметим, на территории края работают 2 линии сортировки отходов – на действующих полигонах в Березниках и Краснокамске.
Как подчеркивает главный эколог ГУП «Теплоэнерго» Юлия Скопец, сортировка мусора, несомненно, важный этап в процессе обращения с коммунальными отходами. «Все знают, как долго разлагаются пластик, стекло, металлы и прочие фракции. Их доля в общем объеме мусора может достигать 50%. Поэтому крайне важно извлекать эти отходы, направлять на дальнейшую утилизацию и давать им новую жизнь в виде востребованной продукции», - отметила она.
Напомним, на территории Пермского края до 2024 года планируется построить четыре комплекса по сортировке и переработке отходов. Сейчас готовится проектно-сметная документация по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.
© «Вечерние ведомости»
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