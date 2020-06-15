В Пермском крае запущен третий мусоросортировочный комплекс

12:53 | 16.06.2020

Начал свою работу новый мусоросортировочный комплекс в селе Лобаново Пермского района. Проектная мощность комплекса составляет 20 тыс. тонн отходов в год. Сюда будет направляться мусор из Индустриального района Перми и части Пермского муниципального района.



Линия по сортировке представляет собой компактную станцию, где процесс обработки мусора автоматизирован. Машина выгружает отходы на площадку, откуда с помощью конвейера они направляются на линию сортировки. После чего в ручном режиме отбираются полезные фракции: стекло, пластик, бумага и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно сортируются органические отходы. Их планируют направлять в компостирование. Все так называемые «хвосты» прессуют и отправляют для захоронения на полигон.



«Пермский край продолжает наращивать мощности по сортировке, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, работа осуществляется в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В итоге значительно уменьшается объем отходов, отправляемых для захоронения на полигон. Новая мусоросортировочная линия позволит увеличить количество извлекаемых из отходов полезных фракций и направлять их на переработку», – рассказал министр ЖКХ и благоустройства Андрей Кокорев.



Отметим, на территории края работают 2 линии сортировки отходов – на действующих полигонах в Березниках и Краснокамске.



Как подчеркивает главный эколог ГУП «Теплоэнерго» Юлия Скопец, сортировка мусора, несомненно, важный этап в процессе обращения с коммунальными отходами. «Все знают, как долго разлагаются пластик, стекло, металлы и прочие фракции. Их доля в общем объеме мусора может достигать 50%. Поэтому крайне важно извлекать эти отходы, направлять на дальнейшую утилизацию и давать им новую жизнь в виде востребованной продукции», - отметила она.



Напомним, на территории Пермского края до 2024 года планируется построить четыре комплекса по сортировке и переработке отходов. Сейчас готовится проектно-сметная документация по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.

© «Вечерние ведомости»