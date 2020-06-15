Ежесуточный прирост больных в Прикамье – ниже двух процентов

12:46 | 16.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 2805. Ежесуточный прирост больных составил 1,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте: https://www.permkrai.ru/antivirus/.



Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 15 июня - 1,07). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 50 новых инфицированных - 18 мужчин, 30 женщин, 2 детей (2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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