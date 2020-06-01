Внесены изменения в закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19

22:13 | 15.06.2020

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».



Законом внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предусматривающие приостановление исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично в случае распространения на должника моратория на возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного статьей 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».



Внесены изменения в статью 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.



Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 000 рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на который не может быть обращено взыскание.



При этом в соответствии с принятыми подзаконными нормативными актами администратор единовременной выплаты должен указывать специальный код, наличие которого обеспечит информирование кредитной организации о виде дохода, на который не может быть обращено взыскание, что позволит в полной мере обеспечить реализацию закона.

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